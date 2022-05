C'è voluto quasi un secolo, ma la prossima edizione della competizione avrà tre arbitre donne (Di venerdì 20 maggio 2022) Dovevamo passare 92 anni prima di vedere nella storia dei Mondiali di calcio, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, non una, ma ben tre arbitre donna nella lista dei direttori di gara di una competizione di questo livello. donne arbitro, Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima a dirigere una squadra di Serie A X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Dovevamo passare 92 anni prima di vedere nella storia dei Mondiali di calcio, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, non una, ma ben tredonna nella lista dei direttori di gara di unadi questo livello.arbitro, Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima a dirigere una squadra di Serie A X Leggi anche ...

Advertising

honggjx : ho fatto una seduta dopo quasi 20 giorni e ho pianto per un’ora intera. essere stata via di casa per tanti giorni p… - diohakane : Anche io lo avrei voluto Mbappè al Real, ma se gli offrono 200 milioni per due anni non me la sento di criticarlo.… - enchanvtedswift : É già quasi un anno che ho preso in mano la mia vita e ho perso tutti i chili che ho sempre voluto perdere ma che n… - wandafolliero : […]così io […]ho voluto esporla a te nel melodioso canto pierio,e quasi aspergerla del dolce miele delle Muse… - ThomasBosetti : @PauDybala_JR Ciao Paulo..questo è il mio bimbo più piccolo quasi 6 anni..si chiama Alessandro ed il suo primo alle… -