Cannes 2022 ha la sua regina: perché l’arrivo di Lea Seydoux è la svolta del Festival (Di venerdì 20 maggio 2022) Fate largo, arriva la regina di Cannes 2022. L’attrice francese Lea Seydoux presenta al Festival due film e spiega perché qui è sempre felice e si sente come a casa. Foto Ansa Se dovessero mai consegnare, simbolicamente, le chiavi del Festival di Cannes, le darebbero a lei. perché forse non esiste nella storia della kermesse nessuna che, più di Lea Seydoux, ne abbia fatto la sua casa. L’attrice francese trona sulla Croisette . L’anno scorso aveva dovuto dare forfait all’ultimo per colpa del covid. Ma è dal 2010 che, praticamente, non manca mai. E a Cannes 2022 arriva in pompa magna a presentare due film, One Fine Morning di Mia Hansen-Love. E l’attesissimo Crimes of the future di ... Leggi su amica (Di venerdì 20 maggio 2022) Fate largo, arriva ladi. L’attrice francese Leapresenta aldue film e spiegaqui è sempre felice e si sente come a casa. Foto Ansa Se dovessero mai consegnare, simbolicamente, le chiavi deldi, le darebbero a lei.forse non esiste nella storia della kermesse nessuna che, più di Lea, ne abbia fatto la sua casa. L’attrice francese trona sulla Croisette . L’anno scorso aveva dovuto dare forfait all’ultimo per colpa del covid. Ma è dal 2010 che, praticamente, non manca mai. E aarriva in pompa magna a presentare due film, One Fine Morning di Mia Hansen-Love. E l’attesissimo Crimes of the future di ...

