Ultime Notizie – Ucraina | “Impossibile cessate il fuoco senza ritiro totale Russia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Non ci offrite unil. E’ildelle forze russe”, ha scritto in un tweet il consigliere del Presidente ucraino Volodymir Zelensky, Mikhailo Podolyak. “L’non è interessata a un nuovo ‘Minsk’ (il riferimento è agli accordi di pace sottoscritti nella capitale della Bielonel 2014 e nel 2015 mai attuati, ndr) e alla ripresa della guerra nel giro di pochi altri anni”, ha aggiunto. “Fino a che lanon è disposta a liberare completamente i territori occupati, i nostri negoziatori sono le armi, le sanzioni e i soldi”, ha quindi sottolineato”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione