Ucraina | Draghi al Senato | “Portare subito Mosca al tavolo dei negoziati”

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - FerdiGiugliano : 'La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina ????, e alla minaccia che… - patriziadegioia : RT @sedazzari: Ascolto gli interventi dopo l'informativa di Draghi. Ovviamente quello che dico non vale per tutti. Ma ascoltandone alcuni m… - R_LoMonaco : RT @italia_europea: #Draghi: “Se oggi possiamo parlare di un tentativo di dialogo è grazie al fatto che l'#Ucraina è riuscita a difendersi… -

La dottrina- quella del rischio di più freddo d'inverno e più caldo d'estate, se non si risolve la vicenda russo -- si è trasformata da boutade a realtà. Ed è semi - incandescente il ...Credo cheabbia dato la giusta indicazione di marcia, quella cioè di un'Italia impegnata per la leadership dell'Europa per trovare la pace. La pace si trova solamente se l'Europa è unita, se ...Così il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi sugli sviluppi della guerra in Ucraina.La prima fase riguarda il cessate il fuoco, ribadita da Mario Draghi nell’informativa in Senato, poi ecco la valutazione diplomatica del futuro dell’Ucraina. Infine la risoluzione dei nuovi confini di ...