Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi ricorda le foto sexy per Playboy: “Me ne pento. Ho fatto 30 km per non farlo arrivare a mio padre” (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio, Iva Zanicchi è stata ospite di Oggi è un altro giorno, dove ha ripercorso la sua lunga carriera, fatta di musica, tv e tanto spettacolo. Tra un ricordo e l’altro, la cantante ha svelato a Serena Bortone anche un piccolo rammarico, quello di aver posato per Playboy quando aveva 40 anni: “Te lo giuro su Dio, è l’unica cosa di cui mi pento. Io non avevo manager, ero sola con il fotografo, ogni tanto arrivava la sorella che mi tirava di qua di là. Quando ho visto il giornale mi sono sentita male. Sono partita da Milano, sono andata in Emilia: da Castelnovo ne’ Monti a Ligonchio, 30 chilometri, mi sono fermata in tutte le edicole e ho comprato tutto. Ho minacciato di morte perché, dico, qui non deve arrivare. Avevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio, Ivaè stata ospite diè un, dove ha ripercorso la sua lunga carriera, fatta di musica, tv e tanto spettacolo. Tra un ricordo e l’, la cantante ha svelato a Serena Bortone anche un piccolo rammarico, quello di aver posato perquando aveva 40 anni: “Te lo giuro su Dio, è l’unica cosa di cui mi. Io non avevo manager, ero sola con ilgrafo, ogni tanto arrivava la sorella che mi tirava di qua di là. Quando ho visto il giornale mi sono sentita male. Sono partita da Milano, sono andata in Emilia: da Castelnovo ne’ Monti a Ligonchio, 30 chilometri, mi sono fermata in tutte le edicole e ho comprato tutto. Ho minacciato di morte perché, dico, qui non deve. Avevo ...

