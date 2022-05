Nazionale, Senesi dice no a Mancini: “Grazie Italia, ma il sogno è l’Albiceleste” (Di giovedì 19 maggio 2022) Marcos Senesi dice no all’azzurro. Il 25enne difensore del Feyenoord e prossimo avversario della Roma ha detto no a Roberto Mancini che lo ha corteggiato a lungo affinchè sposasse la causa azzurra. Ma alla fine ha detto sì a Scaloni, che lo ha incluso per la prima volta fra i convocati della Seleccion. “E’ molto bello il fatto che due nazionali mi volessero, mi sento un privilegiato – racconta a ‘Olè’ – Mi ha contattato Mancini che mi ha illustrato il suo progetto. Voleva che ne facessi parte, farà un rinnovamento importante. Che l’Italia non vada al Mondiale è un peccato per tutto il calcio, sono i campioni d’Europa in carica. Ma ho parlato anche con lo staff tecnico dell’Argentina al quale ho manifestato la mia voglia di giocare per il mio Paese. La realtà è che da sempre sogno di ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Marcosno all’azzurro. Il 25enne difensore del Feyenoord e prossimo avversario della Roma ha detto no a Robertoche lo ha corteggiato a lungo affinchè sposasse la causa azzurra. Ma alla fine ha detto sì a Scaloni, che lo ha incluso per la prima volta fra i convocati della Seleccion. “E’ molto bello il fatto che due nazionali mi volessero, mi sento un privilegiato – racconta a ‘Olè’ – Mi ha contattatoche mi ha illustrato il suo progetto. Voleva che ne facessi parte, farà un rinnovamento importante. Che l’non vada al Mondiale è un peccato per tutto il calcio, sono i campioni d’Europa in carica. Ma ho parlato anche con lo staff tecnico dell’Argentina al quale ho manifestato la mia voglia di giocare per il mio Paese. La realtà è che da sempredi ...

