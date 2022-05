Laura Pausini spiega il malore avuto a Eurovision | “Ho il covid | ho pensato fosse stanchezza ma non era così…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022)ha il. E lo ha detto lei stessa in una Instagram story. Ecco dunqueto il motivo della sua assenza dal palco della finale diSong Contest, per alcuni minuti: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Hochecausato dallaaccumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva ale per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”. Quando la popstar si è assentata dal palco durante la lettura delle votazioni (fatta in modo impeccabile dagli altri due conduttori, Mika e Alessandro Cattelan), in molti sui social hannoproprio allae alla tensione della serata. Ecco che ora ...