Carlos Corona, le dichiarazioni choc contro la madre Nina Moric: «Ha preferito 50mila euro all'amore per suo figlio» (Di giovedì 19 maggio 2022) Le liti tra Nina Moric e Fabrizio Corona trovano una nuova svolta e ad andarci di mezzo è il figlio Carlos Maria Corona. Dopo gli ultimi fatti avvenuti in casa Corona, il 19enne si è dichiarato testimone del furto che la modella avrebbe commesso nell'appartamento dell'ex marito. Solo due settimane fa l'ex re dei paparazzi aveva voluto spiegare cosa fosse realmente successo sui social la sera del 29 aprile. «La signora Moric è entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato 10 euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50 mila euro in contanti. Li ...

