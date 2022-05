**Boxe: Mondiali, Irma Testa sconfitta in finale, è argento** (Di giovedì 19 maggio 2022) Istanbul, 19 mag. - (Adnkronos) - Irma Testa conquista la medaglia d'argento nei 57 kg ai campionati del mondo di boxe di Istanbul. La 24enne campana, bronzo olimpico a Tokyo la scorsa estate, cede in finale per 4-1 alla rappresentante di Taipei Yu Ting Lin. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Istanbul, 19 mag. - (Adnkronos) -conquista la medaglia d'argento nei 57 kg ai campionati del mondo di boxe di Istanbul. La 24enne campana, bronzo olimpico a Tokyo la scorsa estate, cede inper 4-1 alla rappresentante di Taipei Yu Ting Lin.

