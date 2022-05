“5+1”. L’annuncio della coppia vip italiana: presto genitori per la quarta volta (Di giovedì 19 maggio 2022) La notizia è arrivata all’improvviso e, come è ormai costume, suoi social. “5+1” è la didascalia scelta per annunciare l’arrivo di un altro figlio. La moglie Jessica Malena, sposata nel 2014, già mamma di Michela, Giorgia e Mattia, è in dolce attesa. Le immagini riprendono il momento in cui la coppia ha annunciato ai propri bambini l’arrivo di un fratellino o di una sorellina. “Vi dobbiamo dire che dentro la pancia di mamma c’è un bimbo”. Le due bambine sono andate in brodo di giuggiole e si sono rivolte alla madre con i visi illuminati da un sorriso. Rivolgendosi verso il pancione, che al momento è appena accennato, hanno chiamato: “Fratellino, sorellina, fagiolino. Diteci che è vero!”. E si, è tutto vero: Ciro Immobile papà per la quarta volta. Dopo L’annuncio il filmato riprende in ospedale con l’ecografia del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) La notizia è arrivata all’improvviso e, come è ormai costume, suoi social. “5+1” è la didascalia scelta per annunciare l’arrivo di un altro figlio. La moglie Jessica Malena, sposata nel 2014, già mamma di Michela, Giorgia e Mattia, è in dolce attesa. Le immagini riprendono il momento in cui laha annunciato ai propri bambini l’arrivo di un fratellino o di una sorellina. “Vi dobbiamo dire che dentro la pancia di mamma c’è un bimbo”. Le due bambine sono andate in brodo di giuggiole e si sono rivolte alla madre con i visi illuminati da un sorriso. Rivolgendosi verso il pancione, che al momento è appena accennato, hanno chiamato: “Fratellino, sorellina, fagiolino. Diteci che è vero!”. E si, è tutto vero: Ciro Immobile papà per la. Dopoil filmato riprende in ospedale con l’ecografia del ...

