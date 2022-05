La Ciambella bar à vin – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Labar à vin Via dell’Arco della, 20 – 00186Tel. 06/6832930 Sito Internet: www.la-.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 12/18€, primi 15/16€, secondi 15/25€, dolci 8/9€ Chiusura: Martedì OFFERTA Fa il suo ingresso in guida con un bel voto questo ristorante ospitato in una stretta via fra Torre Argentina e il Pantheon. Siamo in pieno centro ae la tentazione di cedere ad un’offerta turistica potrebbe essere forte, invece qui si propone una riuscita rivisitazione di alcuni classici della cucina del territorio ordinabili à la carte oppure optando per uno dei due percorsi degustazione: “le mie radici” a 65 euro e “tre di tre” a 50 euro. Un delizioso cestino ...