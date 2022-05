Indianapolis 500 PL1 | Sato comincia bene

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La500 si avvicina, e le PL1 sono un primo step verso il “Greatest Spectacle in Racing”. Le prime prove libere parlano giapponese grazie a Takuma, il più veloce della giornata. L’ex di F1 conta due vittorie a Indy, e non disdegna certo di portarsene a casa una terza. Non mancano le sorprese in questo turno, che però non ci dice ancora nulla sui valori in campo che vedremo in gara.500: cosa succede nelle PL1? Il team di Chip Ganassi fa doppietta al mattino, grazie a Scott Dixon ed a Marcus Ericsson.esce allo scoperto nel pomeriggio, grazie anche ad una scia che gli permette di registrare la media monstre di 228.939 mph. Dixon, anch’egli con la scia, sale fino a 227.768 mph, seguito da un compagno di squadra. Non si tratta di Ericsson, quarto di giornata con 227.094 mph, bensì ...