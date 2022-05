Carolina Marconi sterile dopo la chemio: «Ho congelato un ovulo, ma solo uno… Ecco perché» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Carolina Marconi non si arrende. dopo aver sconfitto il tumore al seno, l’ex concorrente del Grande Fratello, non vuole accantonare il suo sogno di diventare mamma. Vuole avere un bambino nonostante la chemio l’abbia resa sterile. E Carolina si batte come un leone per far sì che i diritti dei guariti dal tumore siano rispettati. Con una raccolta firme vuole che la legge italiana cambi e le permetta di adottare un figlio. Al momento, in Italia, chi ha avuto un tumore non può adottare figli, ma nemmeno chiedere un mutuo o un finanziamento: troppo alti i rischi di ricadute. Ma questo vuol dire continuare a sentirsi malati. E per questo Carolina lotta per l’approvazione della legge sul Diritto all’oblio oncologico. Per lo Stato lei, guarita dal tumore al seno, deve ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 18 maggio 2022)non si arrende.aver sconfitto il tumore al seno, l’ex concorrente del Grande Fratello, non vuole accantonare il suo sogno di diventare mamma. Vuole avere un bambino nonostante lal’abbia resa. Esi batte come un leone per far sì che i diritti dei guariti dal tumore siano rispettati. Con una raccolta firme vuole che la legge italiana cambi e le permetta di adottare un figlio. Al momento, in Italia, chi ha avuto un tumore non può adottare figli, ma nemmeno chiedere un mutuo o un finanziamento: troppo alti i rischi di ricadute. Ma questo vuol dire continuare a sentirsi malati. E per questolotta per l’approvazione della legge sul Diritto all’oblio oncologico. Per lo Stato lei, guarita dal tumore al seno, deve ...

