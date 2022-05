Bambini con disturbi autistici, il Comune di Ladispoli aiuta le famiglie: ecco come (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladispoli – Il Comune di Ladispoli, in qualità di capofila del Distretto 2 Roma 4, rende noto che è stato pubblicato l’avviso per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/06/2022 al protocollo del Comune di Ladispoli o attraverso PEC del Comune di Ladispoli all’indirizzo ComunediLadispoli@certificazioneposta.it. Qualora siano impossibilitati a farlo autonomamente, per la modulistica e la compilazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al PUA, situato nella sede della Casa della Salute nel Comune di Ladispoli in Via Aurelia km 41,500 negli orari seguenti: ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 18 maggio 2022)– Ildi, in qualità di capofila del Distretto 2 Roma 4, rende noto che è stato pubblicato l’avviso per il sostegno allecon minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/06/2022 al protocollo deldio attraverso PEC deldiall’indirizzodi@certificazioneposta.it. Qualora siano impossibilitati a farlo autonomamente, per la modulistica e la compilazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al PUA, situato nella sede della Casa della Salute neldiin Via Aurelia km 41,500 negli orari seguenti: ...

