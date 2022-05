Secondo il rapporto della ICCL, i dati degli europei vengono condivisi 376 volte al giorno nelle vendite pubblicitarie (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo il rapporto della ICCL (Irish Council for Civil Liberties) sull’ampiezza delle trasmissioni di dati sulle offerte negli Stati Uniti e in Europa, i dati sugli utenti di Internet vengono condivisi centinaia di volte al giorno mentre le società fanno offerte per slot pubblicitari online. Lo studio ha individuato che i dati dell’utente europeo in media vengono condivisi 376 volte al dì. La cifra, poi, sempre Secondo il rapporto, aumenta a 747 volte al giorno per gli utenti con sede negli Stati Uniti. Leggi anche > In che modo i dati della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022)il(Irish Council for Civil Liberties) sull’ampiezza delle trasmissioni disulle offerte negli Stati Uniti e in Europa, isugli utenti di Internetcentinaia dialmentre le società fanno offerte per slot pubblicitari online. Lo studio ha individuato che idell’utente europeo in media376al dì. La cifra, poi, sempreil, aumenta a 747alper gli utenti con sede negli Stati Uniti. Leggi anche > In che modo i...

