Russia, l'esperto in tv: 'In Ucraina truppe senza motivazioni. Mosca è isolata' (Di martedì 17 maggio 2022) Mikhail Khodarenok Mosca, 17 maggio 2022 - La guerra in Ucraina è disastrosa per la Russia, a sorpresa un esperto militare ha messo a nudo in tv, davanti agli occhi dei connazionali, i grossi limiti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Mikhail Khodarenok, 17 maggio 2022 - La guerra inè disastrosa per la, a sorpresa unmilitare ha messo a nudo in tv, davanti agli occhi dei connazionali, i grossi limiti ...

martaottaviani : Se su Rossija 1 è stato invitato un esperto militare dichiaratamente critico nei confronti della #guerra in… - globalistIT : - Tluigi15 : RT @martaottaviani: Se su Rossija 1 è stato invitato un esperto militare dichiaratamente critico nei confronti della #guerra in #Ucraina si… - Marco7230105475 : @Gianfranco1913 @EnricoLetta Perché secondo te in Italia c'è un governo legittimo? Credo non ci voglia un esperto d… - RivLibPopolare : RT @martaottaviani: Se su Rossija 1 è stato invitato un esperto militare dichiaratamente critico nei confronti della #guerra in #Ucraina si… -