Plusvalenze fittizie, Figc respinge il ricorso della Procura Federale (Di martedì 17 maggio 2022) Il processo di secondo grado sul caso delle Plusvalenze fittizie si è concluso con il ricorso della Procura Federale respinto dalla Corte d'appello della Figc e con la Corte che ha dichiarato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 maggio 2022) Il processo di secondo grado sul caso dellesi è concluso con ilrespinto dalla Corte d'appelloe con la Corte che ha dichiarato ...

Advertising

tuttosport : Caso #plusvalenze fittizie: respinto il ricorso della procura federale ?? - capuanogio : La Procura della #Figc ha perso nuovamente su tutta la linea anche in appello sulla questione delle #plusvalenze fi… - Davide58271622 : RT @AgenziaANSIA4: +++ Calcio +++ Respinto dalla Corte Federale d'Appello il ricorso della FIGC sulle presunte plusvalenze fittizie. L'asta… - reddist92 : RT @capuanogio: La Procura della #Figc ha perso nuovamente su tutta la linea anche in appello sulla questione delle #plusvalenze fittizie.… - SarnoRaffaele : RT @capuanogio: La Procura della #Figc ha perso nuovamente su tutta la linea anche in appello sulla questione delle #plusvalenze fittizie.… -