Medicina estetica, in aumento i trattamenti per labbra e contorno occhi (Di martedì 17 maggio 2022) La Medicina estetica non ha età e conosce crisi, anzi, è un settore in continua crescita. E’ quanto emerge dal 43/o congresso della Società Italiana di Medicina estetica (Sime), dai cui dati si apprende che non solo le donne, ma anche gli uomini, ricorrono sempre più frequentemente al ritocco estetico. Nel tra 2021 e inizio 2022, come spiega il presidente del Sime, Emanuele Bartoletti, “i trattamenti di filler per le labbra sono aumentati di circa il 10% e lo stesso vale per il botulino per la fronte e le rughe intorno agli occhi“.Gli interventi estetici dell’ultimo biennio, come riferisce Bartoletti, hanno interessato soprattutto l’area attorno agli occhi, ovvero quella che risaltava di più per l’utilizzo delle mascherine. Per questo tipo di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Lanon ha età e conosce crisi, anzi, è un settore in continua crescita. E’ quanto emerge dal 43/o congresso della Società Italiana di(Sime), dai cui dati si apprende che non solo le donne, ma anche gli uomini, ricorrono sempre più frequentemente al ritocco estetico. Nel tra 2021 e inizio 2022, come spiega il presidente del Sime, Emanuele Bartoletti, “idi filler per lesono aumentati di circa il 10% e lo stesso vale per il botulino per la fronte e le rughe intorno agli“.Gli interventi estetici dell’ultimo biennio, come riferisce Bartoletti, hanno interessato soprattutto l’area attorno agli, ovvero quella che risaltava di più per l’utilizzo delle mascherine. Per questo tipo di ...

