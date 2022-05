Lucca | migrante disabile aggredito da una baby gang | il video del pestaggio finisce sui social

(Di martedì 17 maggio 2022) Un giovane29enne è statoda sei bulli, di cui cinque minorenni. I giovani aggressori sono stati denunciati per lesioni con l’aggravante di motivi abietti e odio razziale. La vittima, originaria del Gambia secondo quanto riferiscein Diretta, soffre di disabilità psichica e ha subito l’aggressione il 9 maggio in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di. Tutto è stato registrato in un, poi diffuso sui. Nelc’è anche qualcuno che invita gli aggressori a fermarsi, urlando «basta». Secondo quanto emerge dalla stampa locale, i minori sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare. Sono stati sequestrati i vestiti usati nell’aggressione, i cellulari, alcuni grammi di marijuana e una mazza da ...

