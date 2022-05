GAZZETTA – Spalletti vuole Koulibaly, il Napoli si blocca sul rinnovo: rigettata la proposta (Di martedì 17 maggio 2022) Tenere Kalidou Koulibaly al Napoli è uno dei principali obiettivi di Luciano Spalletti, che chiede rinforzi per la propria squadra. L’allenatore del Napoli è stato chiaro se si vuole vincere bisogna comprare. Lo ha detto pubblicamente ed ora non ci si può tirare indietro. Così oltre a tenere i calciatori migliori, magari facendo solo qualche sacrificio, tipo Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, si dovrà anche acquistare. Ecco perché il confronto tra De Laurentiis e Spalletti al Britannique serve per programmare il Napoli del futuro, ruolo per ruolo. Uno dei punti fermi della discussione tra Spalletti e De Laurentiis resta Koulibaly, giocatore in scadenza di contratto nel 2023 e che il Napoli venderebbe volentieri a fronte di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 17 maggio 2022) Tenere Kalidoualè uno dei principali obiettivi di Luciano, che chiede rinforzi per la propria squadra. L’allenatore delè stato chiaro se sivincere bisogna comprare. Lo ha detto pubblicamente ed ora non ci si può tirare indietro. Così oltre a tenere i calciatori migliori, magari facendo solo qualche sacrificio, tipo Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, si dovrà anche acquistare. Ecco perché il confronto tra De Laurentiis eal Britannique serve per programmare ildel futuro, ruolo per ruolo. Uno dei punti fermi della discussione trae De Laurentiis resta, giocatore in scadenza di contratto nel 2023 e che ilvenderebbe volentieri a fronte di ...

