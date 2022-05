Festa Scudetto, ecco cosa succederebbe se vincesse il Milan (Di martedì 17 maggio 2022) Milan (83 punti) e Inter (81) in lotta per lo Scudetto 2022. Si deciderà tutto alle ore 20:00 circa di domenica 22 maggio. I preparativi Leggi su pianetamilan (Di martedì 17 maggio 2022)(83 punti) e Inter (81) in lotta per lo2022. Si deciderà tutto alle ore 20:00 circa di domenica 22 maggio. I preparativi

Advertising

Milannews24_com : Festa scudetto Milan? Premiazione, pullman scoperto e tutti i dettagli - internewsit : Milan, festa scudetto a metà: non a San Siro e solo di domenica! Le ultime - - planetwin365ita : Sarà una domenica di festa a #Milano: in ogni caso lo #scudetto arriverà ai piedi della Madonnin. Come sono le quot… - botta_davide : RT @gianlucarossitv: 16.5.2022 Mi son preso una cazziata epocale dall'Helenio (si chiama proprio così), Interista Prischiano come me per av… - sportli26181512 : CorSera - Scudetto, la Lega Serie A ha preparato una doppia festa: i dettagli: Domenica alle 18 si giocheranno Sass… -