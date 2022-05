Farina, il noto prodotto che sparisce dagli scaffali: "Fumonisina", cosa è (e cosa si rischia) | Guarda (Di martedì 17 maggio 2022) Richiamata dagli scaffali la Farina per polenta bramata: si tratta de "La Classica" a marchio Molino Riva. Il motivo? La “presenza di Fumonisina superiore ai limiti di legge”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto da 1 kg, con il numero di lotto 120125 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 12/01/2025. La segnalazione del richiamo precauzionale da parte del produttore è arrivata dal ministero della Salute e dai supermercati Unes. La Farina per polenta bramata richiamata - come spiega Il Fatto Alimentare - è stata prodotta dall'azienda Molino Riva Srl, nello stabilimento di via Provinciale 69, a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco. Come succede sempre in questi casi, è stato raccomandato in via cautelativa di non consumare i prodotti con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Richiamatalaper polenta bramata: si tratta de "La Classica" a marchio Molino Riva. Il motivo? La “presenza disuperiore ai limiti di legge”. Ilin questione è venduto in confezioni sottovuoto da 1 kg, con il numero di lotto 120125 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 12/01/2025. La segnalazione del richiamo precauzionale da parte del produttore è arrivata dal ministero della Salute e dai supermercati Unes. Laper polenta bramata richiamata - come spiega Il Fatto Alimentare - è stata prodotta dall'azienda Molino Riva Srl, nello stabilimento di via Provinciale 69, a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco. Come succede sempre in questi casi, è stato raccomandato in via cautelativa di non consumare i prodotti con i ...

