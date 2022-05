Elettra Lamborghini conduce Only Fun: «Il nome viene dal sito dove le ragazzine un po’ zoccoline postano le foto» – Cast (Di martedì 17 maggio 2022) Only Fun Oggi Elettra Lamborghini compie 28 anni. Il “regalo” di Warner Bros. Discovery è già arrivato: la conduzione – come DM anticipato – di Only Fun – Comico Show, nuovo programma di intrattenimento stile Colorado. Al suo fianco, dallo storico Teatro Galleria di Legnano, I PanPers alias Andrea Pisani e Luca Peracino. L’appuntamento è per giovedì 19 maggio sul Nove in prima serata (ma la prima puntata è già disponibile su Discovery+). Il nome del programma per citare le ironiche parole della conduttrice, nella prima puntata dello show, viene da un sito – Only Fans – dove “le ragazzine un po’ zoccoline postano le foto...”! Stand up, monologhi, cavalli di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 17 maggio 2022)Fun Oggicompie 28 anni. Il “regalo” di Warner Bros. Discovery è già arrivato: la conduzione – come DM anticipato – diFun – Comico Show, nuovo programma di intrattenimento stile Colorado. Al suo fianco, dallo storico Teatro Galleria di Legnano, I PanPers alias Andrea Pisani e Luca Peracino. L’appuntamento è per giovedì 19 maggio sul Nove in prima serata (ma la prima puntata è già disponibile su Discovery+). Ildel programma per citare le ironiche parole della conduttrice, nella prima puntata dello show,da unFans –“leun po’le...”! Stand up, monologhi, cavalli di ...

Advertising

stazzitta : Ma un feat Elettra Lamborghini e Romania non si può avere? #Eurovision2022 - Lacriel11 : Elettra Lamborghini conduce Only Fun: l nome del programma per citare le parole della conduttrice, nella prima pun… - sereetode : Tanti auguri di buon compleanno ad Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) che ormai fa parte della mia vita con la sua… - ConventoLonato : A - elettrasunrise : RT @mtvitalia: È il compleanno dell'unica e sola #TwerkingQueen: auguri @ElettraLambo! ??? Oggi festeggia 28 anni e intanto aspettiamo il s… -