Coppia di clienti razzisti: l'autista li fa scendere dal taxi. Adesso James Bode è un simbolo negli Usa (Di martedì 17 maggio 2022) "Se ci fosse stata una persona non bianca seduta alla guida, quale differenza avrebbe fatto?", così James Bode, autista di Lyft a Catasauqua, in Pennsylvania, ha risposto alle frasi razziste di una ...

