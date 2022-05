Ucraina, Zelensky: “Proseguono negoziati su Azovstal” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Proseguono “negoziati molto complicati e delicati per salvare la nostra gente di Mariúpol, dall’acciaieria Azovstal”. Ad annunciarlo, in nottata, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le forze armate ucraine non si fermeranno fino a quando non avranno recuperato il Donbass e le truppe russe non avranno cessato la loro offensiva nel paese, ha dichiarato inoltre Zelensky, per il quale “gli occupanti non vogliono ancora ammettere di essere in un vicolo cieco e di aver fallito la loro cosiddetta ‘operazione speciale’. “Tutta questa brutalità degli occupanti, che l’Ucraina sta vivendo ogni giorno, porterà solo al fatto che i soldati russi sopravvissuti riporteranno il male in Russia, lo restituiranno perché si ritireranno”, ha affermato il presidente ucraino. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) –molto complicati e delicati per salvare la nostra gente di Mariúpol, dall’acciaieria”. Ad annunciarlo, in nottata, è stato il presidente ucraino Volodymyr. Le forze armate ucraine non si fermeranno fino a quando non avranno recuperato il Donbass e le truppe russe non avranno cessato la loro offensiva nel paese, ha dichiarato inoltre, per il quale “gli occupanti non vogliono ancora ammettere di essere in un vicolo cieco e di aver fallito la loro cosiddetta ‘operazione speciale’. “Tutta questa brutalità degli occupanti, che l’sta vivendo ogni giorno, porterà solo al fatto che i soldati russi sopravvissuti riporteranno il male in Russia, lo restituiranno perché si ritireranno”, ha affermato il presidente ucraino. ...

