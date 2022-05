Ucraina, Putin: adesione Nato Svezia e Finlandia non è una minaccia. Yellen, da guerra crisi alimentare globale (Di lunedì 16 maggio 2022) L'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato “è un errore con conseguenze di vasta portata”: così il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, dopo che la Finlandia ha chiesto ufficialmente di aderire all'Alleanza atlantica. Partite le esercitazioni Nato in Estonia con i soldati di 10 Paesi tra cui Svezia, Finlandia, Usa e Gb. A Bruxelles riunione dei ministri degli Esteri Ue: resta il nodo sull'embargo al petrolio russo. Le attività della Renault in Russia sono da oggi di proprietà dello Stato russo. Il presidente dell'Ucraina Zelensky afferma che sono in corso negoziati per far uscire le persone da Mariupol, compresi i combattenti asserragliati nell'acciaieria di Azovstal Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 16 maggio 2022) L'ingresso dinella“è un errore con conseguenze di vasta portata”: così il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, dopo che laha chiesto ufficialmente di aderire all'Alleanza atlantica. Partite le esercitazioniin Estonia con i soldati di 10 Paesi tra cui, Usa e Gb. A Bruxelles riunione dei ministri degli Esteri Ue: resta il nodo sull'embargo al petrolio russo. Le attività della Renault in Russia sono da oggi di proprietà dello Stato russo. Il presidente dell'Zelensky afferma che sono in corso negoziati per far uscire le persone da Mariupol, compresi i combattenti asserragliati nell'acciaieria di Azovstal

