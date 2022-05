Nations Cup di ciclismo | l’Italia fa 10 e lode | prima nel medagliere

(Di lunedì 16 maggio 2022) Primo posto nelpercon 10 metalli, e vittoria finale nella Madison con la coppia Elisa Balsamo – Chiara Consonni. E’ questo l’ottimo bilancio finale della spedizione canadese degli azzurri allaCup che si è chiusa nella notte al Mattamy National Cycling Centre di Milton. Per la precisione sono 4 gli ori (Martina Fidanza scratch, quartetto femminile, Elisa Balsamo nell’Omnium), 3 gli argenti ed i bronzi. Meglio le donne che ottengono ben 8 medaglie contro le 2 dei maschi. Italia che lascia dietro Germania e Australia. Torniamo però alla notte scorsa in cui Balsamo e Consonni hanno saputo disputare una corsa in totale sicurezza chiudendo con 54 punti, davanti ad Australia, 45, e Irlanda, 29. Tocca a Marco Villa, commissario tecnico plurimedagliato, effettuare un’analisi sulla trasferta canadese che ha ...

ItaliaTeam_it : Su strada e su pista, è sempre una fuoriclasse! ??????? Elisa Balsamo trionfa nell’omnium nella Nations Cup di Milto… - Eurosport_IT : FANTASTICHE! ?? L'Italia conquista il 4° oro nella Nations Cup grazie a una prova favolosa di Elisa Balsamo e Chiar… - ItaliaTeam_it : Chiara ed Elisa! ???????????? Chiara Consonni ed Elisa Balsamo si aggiudicano la madison nella Nations Cup di Milton!… - ABlackSwan9 : RT @Eurosport_IT: FANTASTICHE! ?? L'Italia conquista il 4° oro nella Nations Cup grazie a una prova favolosa di Elisa Balsamo e Chiara Cons… - DavidCalisti : RT @Eurosport_IT: FANTASTICHE! ?? L'Italia conquista il 4° oro nella Nations Cup grazie a una prova favolosa di Elisa Balsamo e Chiara Cons… -

... ieri la Svizzera si è ripresa la vetta della classifica vincendo (94, 9 punti negativi) la prima tappa della Longines Fei2022 di completo ai Pratoni del Vivaro. Il giorno precedente il ...La quattro giorni canadese di Milton si conclude in trionfo per la spedizione azzurra, grandissima protagonista in questa seconda tappa di. Dopo il successo nell'inseguimento a squadre femminile, seguito dalle vittorie nello scratch e nell'omnium femminile, nell'ultima giornata si ... Nations Cup ai Pratoni, la Svizzera si riprende il trono in extremis Elisa Balsamo e Chiara Consonni chiudono il gran bottino azzurro portato a casa al termine dei quattro giorni canadesi in Nations Cup ...Primo posto nel medagliere, con 10 metalli, e vittoria finale nella Madison con la coppia Elisa Balsamo – Chiara Consonni. E’ questo l’ottimo bilancio finale della spedizione canadese degli azzurri al ...