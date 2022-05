Guerra Russia Ucraina | le ultime notizie

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 maggio 2022) I soldati ucraini sono arrivati alla frontiera con lanel nord-est del paese Le forze armate ucraine avrebbero raggiunto il confine con lanell’area di Karkhiv. E' quanto mostra un video pubblicato su Telegram dal ministero della Difesa di Kyiv. Il governatore della regione, Oleh Sinegubov, ha confermato che i soldati ucraini sarebbero arrivati alla frontiera e avrebbero immediatamente cominciato le operazioni per il ripristino della segnaletica stradale. “Ringraziamo tutti quelli che rischiando le loro vite, hanno liberato l’dagli invasori russi”, ha scritto Sinegubov sul suo canale telegram. L’annuncio, per quanto ancora da verificare, è coerente con i report arrivati dal campo nell’ultima settimana. Lasi starebbe gradualmente ritirando dal nord-est del paese per aumentare gli ...