Covid | news Meno di un milione di positivi | è la prima volta da marzo LIVE

(Di lunedì 16 maggio 2022) Per ladatornano sotto ilgli attualmenteper ilin Italia: sono 998.118, in calo di 2.670 nelle ultime 24 ore. Scendono i ricoveri (-118), mentre salgono di 7 unità le terapie intensive. Il tasso di mortalità per i non vaccinati è 7 volte più alto. La situazione segna invece un peggioramento in Asia e preoccupazioni arrivano pure dagli Stati Uniti per la mancanza di fondi per la lotta al virus

Advertising

HuffPostItalia : Locatelli: 'Troppi italiani senza terza dose, i medici li convincano' - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - LaStampa : Covid, infettati nonostante il vaccino: che cosa significa? - UniTrieste : Il #20maggio presso la @regioneFVGit si svolgerà il VIII Colloquio Internazionale Euro Regio North Adriatic dal tit… - tempoweb : #Covid, la ricetta di #Vaia per l'autunno: 'Il virus si batte anticipandolo' #spallanzani #omicron #vaccino… -

Sarà lo scoppio della guerra in Ucraina, sarà che eravamo tutti stufi dopo due anni di notizie martellanti sul, ma come per magia il virus è sparito. Puff. E nonostante sia in corso una vera e propria rimozione di massa, l'onda lunga della pandemia resta, con stress, ansia, depressione, disturbi ...Per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per ilin Italia: sono 998.118, in calo di 2.670 nelle ultime 24 ore. Scendono i ricoveri ( - 118), mentre salgono di 7 unità le terapie intensive. Il tasso di mortalità per i non vaccinati è 7 volte ...Il post emergenza non modifica le abitudini di lavoro. Eccetto la patente del green pass (non più necessaria), sul resto sono confermate tutte le ...L’emergenza Covid non è ancora superata. Almeno in azienda. Nonostante la voglia, che si è diffusa nel Paese, di lasciarsi dietro le spalle paure ...