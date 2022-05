Bankitalia, a marzo debito pubblico in crescita a 2.755,4 miliardi (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è cresciuto di 18,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.755,4 miliardi. E’ quanto emerge dai dati della pubblicazione della Banca d’Italia su “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. L’aumento è dovuto al fabbisogno (22,8 miliardi), che ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (6,4 miliardi, a 95,6); l’effetto complessivo di scarti e premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio ha incrementato il debito per 2,4 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Aildelle amministrazioni pubbliche è cresciuto di 18,9rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.755,4. E’ quanto emerge dai dati della pubblicazione della Banca d’Italia su “Finanza pubblica: fabbisogno e”. L’aumento è dovuto al fabbisogno (22,8), che ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (6,4, a 95,6); l’effetto complessivo di scarti e premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio ha incrementato ilper 2,4. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, ildelle amministrazioni ...

