Amici 21 | le prime parole di Albe dopo la finalissima del talent

(Di lunedì 16 maggio 2022) È stato il primo eliminato della finale di21, andata in onda ieri sera su Canale 5, maè felicissimo così: otto mesi fa, infatti, non si sarebbe mai aspettato di riuscire ad arrivare in finale e coronare il suo sogno.un inizio un po’ in salita, in cui la somiglianza fisica con Sangiovanni lo aveva messo in difficoltà,è riuscito ad accettarsi e a fare uscire la sua personalità, conquistando puntatapuntata non solo il pubblico a casa, ma anche i giudici del serale che l’hanno premiato consentendogli di accedere alladelshow condotto da Maria De Filippi. Intervistato dai microfoni di Witty.tv,ha raccontato le emozioni e le sensazioni pochi istantila sua eliminazione: Questo è ...