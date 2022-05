Se il politico eletto non mantiene le promesse, siamo in una vera democrazia? (Di sabato 14 maggio 2022) Ci sono parole che ci suonano familiari ed il cui significato diamo per scontato, pensiamo a “mucca” o “albero”. Una di queste è “democrazia”, per la quale se forse, dico forse, potevamo dare un qualche significato anni addietro, oggi invece dobbiamo permetterci di non darlo più. Innanzitutto: qual è l’etimo di “democrazia”? “demos” e “kratos”, “governo del popolo”. Perché il popolo delega delle persone a rappresentarlo. Ma domandiamoci: basta andare a votare perché ci sia democrazia? Ma se poi quelli che sono stati votati non fanno ciò che hanno promesso, ma si legano alle lobbies che magari gli hanno pagato la campagna elettorale (come avviene ad esempio negli Stati Uniti), non facendo gli interessi della popolazione, ma di privati, c’è ancora un governo del popolo? Quanti sono i parlamentari che per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Ci sono parole che ci suonano familiari ed il cui significato diamo per scontato, pena “mucca” o “albero”. Una di queste è “”, per la quale se forse, dico forse, potevamo dare un qualche significato anni addietro, oggi invece dobbiamo permetterci di non darlo più. Innanzitutto: qual è l’etimo di “”? “demos” e “kratos”, “governo del popolo”. Perché il popolo delega delle persone a rappresentarlo. Ma domandiamoci: basta andare a votare perché ci sia? Ma se poi quelli che sono stati votati non fanno ciò che hanno promesso, ma si legano alle lobbies che magari gli hanno pagato la campagnarale (come avviene ad esempio negli Stati Uniti), non facendo gli interessi della popolazione, ma di privati, c’è ancora un governo del popolo? Quanti sono i parlamentari che per ...

