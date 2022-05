WWE | Becky commenta il post di Ronda per la Festa della Mamma | ma ne esce a pezzi…

(Di giovedì 12 maggio 2022)Rousey ha recentemente affrontato Charlotte Flair in un “I Quit” match per lo SmackDown Women’s Championship a WrestleMania Backlash. The Baddest Woman On The Planet ha finito per vincere il titolo costringendo Charlotte a pronunciare le parole “I Quit”. Dopo la vittoria, la neo campionessa ha condiviso un sentitosul suo profilo ufficiale di Instagram, ripensando al suo ritorno dopo la gravidanza. Nella didascalia, ha augurato a tutti una buonain ritardo. Botta e risa “Per tutte voi mamme là fuori, so che siete stressate, sono stanca anch’io ma ce la farete, buonain ritardo”.In realazione a queste parole,Lynch ha riso al ...

Advertising

Le Superstarincluse nei due set includono AJ Styles, Alexa Bliss, Asuka,Lynch, Cesaro, Hulk Hogan, Roman Reigns, Seth Rollins, Shayna Baszler, Sheamus e Shinsuke Nakamura. Molte delle ...Pubblicità -Lynch è una delle wrestler femminili più prolifiche nel roster dellaal giorno d'oggi. Proprio come la sua collega Cavallerizza Sasha Banks, anche lei è interessata a trasformare la sua ...Ronda Rousey ha recentemente affrontato Charlotte Flair in un "I Quit" match per lo SmackDown Women's Championship a WrestleMania Backlash. The Baddest Woman On The Planet ha finito per vincere il tit ...WWE legend Trish Stratus set pulses racing with a racy social media selfie flaunting her impressive physique. The WWE Hall-of-Famer, 46, is still one of the most beloved wrestlers from the ...