La Coppa Italia è nerazzurra. Perisic rovina la festa (e i record) di Allegri (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo due successi bianconeri nei precedenti due incroci, l’Inter vince la prima finale di Coppa Italia in un derby d’Italia contro la Juventus e torna a vincere il trofeo undici anni dopo. Si chiedeva lo spettacolo, c’è stato. Si chiedevano i gol e ci sono stati. Il risultato finale è 4-2 ed è maturato dopo 120? tra polemiche, accenni di rissa, nervosismo e anche magie, quella di Ivan Perisic che si conferma uomo più in forma. Allegri è espulso e non chiude al triplice fischio; Simone Inzaghi è una furia sulla linea laterale. La Juventus va sotto dopo poco, rimonta, subisce la contro-rimonta e alla fine deve fare i conti con la prima stagione senza trofei degli ultimi undici anni. La formazione bianconera poteva diventare la quinta squadra dei cinque grandi campionati europei in grado di vincere 15 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo due successi bianconeri nei precedenti due incroci, l’Inter vince la prima finale diin un derby d’contro la Juventus e torna a vincere il trofeo undici anni dopo. Si chiedeva lo spettacolo, c’è stato. Si chiedevano i gol e ci sono stati. Il risultato finale è 4-2 ed è maturato dopo 120? tra polemiche, accenni di rissa, nervosismo e anche magie, quella di Ivanche si conferma uomo più in forma.è espulso e non chiude al triplice fischio; Simone Inzaghi è una furia sulla linea laterale. La Juventus va sotto dopo poco, rimonta, subisce la contro-rimonta e alla fine deve fare i conti con la prima stagione senza trofei degli ultimi undici anni. La formazione bianconera poteva diventare la quinta squadra dei cinque grandi campionati europei in grado di vincere 15 ...

lapoelkann_ : Belli belli i nostri tifosi da tutta Italia a Roma per sostenere la squadra. Grinta grinta grinta grinta grinta. Po… - juventusfc : ?? @AlvaroMorata ?? L'undicesima Coppa Italia ?????? - IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - BettaParmi : La juve perde la finale di coppa italia freccia var ai rigori contro quelli dalle maglie pitonate. È in serate com… - KOwczarczyk : GRAAAAANDI RAGAZZI ?? COPPA D'ITALIA E NOSTRA! ??? ?? ???? #CoppaItalia #FCIM -