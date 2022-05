Westworld torna con l' inquietante teaser trailer della quarta stagione

(Di martedì 10 maggio 2022) Evan Rachel Wood, Aaron Paul e gli altri protagonistiserie riappaiono in un video difficile da interpretare (e dal quale siamo molto incuriositi)

Advertising

TVTips_official : RT @dituttounpop: #Westworld 4 torna il 26 giugno! ecco il primissimo teaser trailer - rikcristil : RT @dituttounpop: #Westworld 4 torna il 26 giugno! ecco il primissimo teaser trailer - dituttounpop : #Westworld 4 torna il 26 giugno! ecco il primissimo teaser trailer - DarkPhoenixxxx : RT @malydolfo: WESTWORLD TORNA IL 26 GIUGNO MI TREMA TUTTO - malydolfo : WESTWORLD TORNA IL 26 GIUGNO MI TREMA TUTTO -

Dituttounpop

Una trama intricata, checon una quarta stagione che promette tanto spettacolo. Nelle prime ...spera con la quarta stagione di tornare ai livelli della prima, amatissima dai fan. Non ...A seguire, l' episodio 1×06 : Perry Mason su Rai4in onda mercoledì 13 aprile con gli ... già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e. Tra i ... Westworld 4 un “perfetto” teaser trailer anticipa il ritorno della serie Dove eravamo rimasti: alla fine della terza stagione, la prima ambientata fuori dalle mura del parco abitato dalle sofisticate attrazioni, l’umanità era sul punto di essere controllata dalle macchine ...Westworld 4 su HBO a giugno, ecco tutto quello che sappiamo finora. Quando inizia in Italia Westworld 4 torna a giugno, per la precisione il 26 giugno su HBO e HBO Max (e presumibilmente anche su Sky ...