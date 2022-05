Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1maggio 1886 è indetto uno sciopero generale a Chicago. E' fra le origini della Festa dei Lavor… - Montecitorio : #1maggio 1947 - a #PortelladellaGinestra (PA), la banda di Salvatore Giuliano fa fuoco contro migliaia di persone r… - leggoit : #sciopero generale della #scuola il 30 maggio, nel mirino le norme sul reclutamento dei prof - ozymand87647780 : RT @pietrogranero: Il 9 maggio 1936 a Salonicco, in Grecia, polizia e soldati attaccarono una manifestazione operaia durante uno sciopero g… - antoniope84 : RT @universumvici: Eppur si muove! -

Non solo, oltre alloper l'intera giornata del 30 maggio i sindacati non escludono la possibilità di effettuare lodegli scrutini di fine anno. E la scuola finisce nel ...RIFORMA PENSIONI, LA SCARSA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI Secondo il quotidiano romano, i sindacati "si apprestano a indire lodella categoria", ma a questo proposito va segnato ...Scuola in rivolta, il 30 maggio sarà sciopero. Ad incrinare definitivamente i rapporti tra il ministro Bianchi e i sindacati della scuola, a pochi giorni dalla fine dell'anno ...Tanti gli interventi dei sindacalisti. Tagliati (Cgil): "Transizione, nessun progetto". Zanirato (Uil): "La lotta serve" ...