Giffoni VP – Palazzo Cinema Valle e Centro Polifunzionale | in 9 a giudizio

(Di martedì 10 maggio 2022)Piana (Sa) –: il 9 maggio 2022 il Gup Guerra ha rinviato anove imputati. In sede processuale dovranno essere verificate le ipotesi di accusa di lottizzazione abusiva ed abuso di ufficio. I nove imputati dovranno comparire dinanzi al Tribunale di Salerno seconda sezione penale collegiale il 12 luglio 2022 10 i capi di imputazione formulati nella richiesta di rinvio adal Pubblico Ministero Maria Carmela Polito: nelle carte del PM il Comune diPiana viene individuato come parte offesa. Il territorio diPiana ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico e nel ...

