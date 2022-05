Giroud: 'Serie A è di nuovo competitiva, non come quando vinceva la Juve. Al Milan mancava Maldini. Pioli e l'Inter...' (Di sabato 7 maggio 2022) L'attaccante del Milan, Olivier Giroud ha concesso una lunga Intervista a L'Equipe in Francia in cui si è raccontato a 360 gradi... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) L'attaccante del, Olivierha concesso una lungavista a L'Equipe in Francia in cui si è raccontato a 360 gradi...

Advertising

Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - sportli26181512 : Giroud: 'Serie A è di nuovo competitiva, non come quando vinceva la Juve. Al Milan mancava Maldini. Pioli e l'Inter… - cmdotcom : #Giroud: '#SerieA è di nuovo competitiva, non come quando vinceva la #Juve. Al #Milan mancava #Maldini. #Pioli e l'… - cinessiani1 : RT @Gazzetta_it: Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - lccatt : RT @Gazzetta_it: Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan -