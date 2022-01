Spionaggio | procura ordinaria e militare chiedono il processo l’ufficiale di Marina Walter Biot

(Di venerdì 28 gennaio 2022) A dieci mesi dal fermo perladi Roma e quellahanno chiesto il rinvio a giudizio sudellaarrestato nel marzo scorso mentre cedeva documenti riservati ad un agente russo. I carabinieri del Ros avevano fermato il capitano di fregata dopo la cessione di documentazione classificata. Era stata l’Aisi a innescare l’indagine: il servizio segreto aveva ricevuto un input sui rapporti tra i due qualche mese fa da quel momento erano scattate le procedure per i controlli dei movimenti dei due. Nei confronti dilacontesta i reati di, rivelazione di segreto di stato e ...

Nei suoi confronti laordinaria contesta i reati di, rivelazione di segreto di Stato e corruzione. I pm militari contestano all'ufficiale i reati di 'procacciamento di notizie ...Nei confronti di Biot laordinaria contesta i reati di, rivelazione di segreto di stato e corruzione. I pm militari contestano all'ufficiale i reati di "procacciamento di notizie ...La Procura di Roma e quella militare hanno chiesto il processo per Walter Biot, arrestato lo scorso marzo per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro ...A marzo del 2021 fu arrestato; lavorava allo Stato Maggiore della Difesa e viveva a Pomezia. Ora rischia il processo ...