Ronaldo, l’ultima (clamorosa) lamentela: “Ci ha scritto che…” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stavolta Cristiano Ronaldo fa parlare di sé, ma non per le sue prestazioni con il Manchester United: clamorosa lamentela dell’asso portoghese Cristiano Ronaldo, nonostante sia un classe ’85, resta uno dei calciatori più forti al mondo. Sia per la sua tenuta fisica, sia per quella mentale. L’aver lasciato la Juventus ha probabilmente giovato al campione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stavolta Cristianofa parlare di sé, ma non per le sue prestazioni con il Manchester United:dell’asso portoghese Cristiano, nonostante sia un classe ’85, resta uno dei calciatori più forti al mondo. Sia per la sua tenuta fisica, sia per quella mentale. L’aver lasciato la Juventus ha probabilmente giovato al campione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Zaffo97 : @NandoPiscopo1 Hanno perso lo scudetto con Ronaldo e sono entrati in champions l’ultima giornata per demeriti del Napoli ?????? - UrSpaghettGirl : l'ultima volta che questo genere di foto mi ha fatta sentire così gasata era il 16 luglio 2018 e veniva annunciato… - Theo19893 : @Paolo_Morandi @AloBrasil1974 Ti ricordo che l'anno scorso con ronaldo, sono arrivati in champions all'ultima gior… - NVinceren : @peda1911 @StefanoScardin2 @EdoardoMecca1 non hai idea io...l ultima volta era per l'acquisto di Ronaldo - JMCLuigi : @DoctorM77 @mattiamelaa Io guardo le altre e non mi pare ci siano corazzate. Noi abbiamo i nostri problemi ma un 4… -