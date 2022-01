Napoli | Ounas è tornato | “Ora le cose serie” FOTO

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’attaccante delAdamè pronto a tornare “alle” dopo l’esperienza deludente in Coppa d’Africa. Sulle sue storie instagram, l’attaccante algerino – che non ha preso parte alla competizione continentale a causa del covid – ha pubblicato uno scatto con la borsa partenopea e una didascalia che non lascia spazio a dubbi sulla voglia di tornare a disposizione di Spalletti: “Torniamo alle“. L’Algeria è stata eliminata nella fase a gironi a sorpresa con un solo punto nel gruppo E dietro Costa d’Avorio, Guinea Equatoriale, Sierra Leone.ha appena scagazzato sulla coppa d’Africa ma vi vedo tranquilli ad inzuppare le gocciole nel latte pic.twitter.com/W0Bh7ZLCbB — Rrahmanerica (@Rrahmanerica) January 28, 2022 SportFace.

Adam Ounas rientra a Napoli solo oggi, il giocatore algerino ha avuto problemi cardiaci e dovrà sottoporsi a controlli. La motivazione è stata spiegata dallo stesso ct: dopo la positività al covid, alcuni problemi al cuore erano stati riscontrati al calciatore del Napoli, che dopo qualche giorno di pausa ora fa ritorno.