La telefonata Biden-Putin non è mai stata così lontana L’analisi di Sciarrone

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Non sai mai quanto sei forte finché essere forte è l’unica scelta che hai”. In questo aforisma dello scrittore di “Fight Club” Chuck Palahniuk c’è forse tutto l’archetipo della politica estera russa di oggi e di sempre. Cosa sta succedendo in Ucraina? L’escalation della tensione continua,come il lavoro delle diplomazie per trovare soluzioni alla crisi, ormai palese, tra Mosca e Kiev con tanto di esercitazioni di carri armati in Crimea.continua a mostrare i muscoli in un “gennaio di fuoco” che ha visto già protagonista le truppe russe in Kazakhistan. È innegabile come la lunga crisi interna ucraina abbia riacceso la tensione tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, con l’Unione europea, per adesso, che osserva e promette “massicce sanzioni” nel caso in cui Mosca sferrasse un eventuale attacco”. Dall’altra parte dell’Atlantico ...