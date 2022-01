Chiese il curriculum con foto in costume | multa di 10mila euro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Unadaè stata comminata dall'Ispettorato nazionale del lavoro all'azienda di Napoli che aveva chiesto in un annuncio per un lavoro da

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiese curriculum

Today.it

Tre anni dopo era sul set del suo primo film, Venerdì nero , e nel suocinematografico ... Il Pm di Bologna Lucia Musticondanne comprese tra i sette e i tre anni per cinque imputati , ...Mi fece chiamare dalla Comunicazione che miun CV per un'intervista. Lo mandai. E poi? Come ... Mi disse: 'sono l'assistente di Di Maio, mi manda il suo? Lo mandai, chiedendo per cosa ...Il ministro Orlando ha chiesto al direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, di mandare gli ispettori per svolgere accertamenti ...Si offre lavoro a una receptionist donna, di massimo 30 anni, capace di parlare inglese, e – insieme al curriculum – si chiede una foto in costume da bagno. È l’annuncio di un’azienda di Napoli che si ...