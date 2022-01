Quirinale, Conte: “M5s ha cambiato posizione? Non dite fesserie, è sempre la stessa. Sul tavolo abbiamo messo nomi super partes” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Il M5S si batte per una soluzione di un’alta personalità. È quello di cui ha bisogno l’Italia in una situazione di emergenza. Il M5S dall’inizio ha una posizione lineare. I nomi che abbiamo fatto al tavolo sono super partes, alti profili e sono sempre gli stessi. Ovviamente, siamo disponibili a valutare anche gli altri”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti all’arrivo alla Camera. “Non dite fesserie che cambiamo posizione. La nostra posizione è sempre la stessa”, ha aggiunto (SEGUI L’ORA PER ORA) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Il M5S si batte per una soluzione di un’alta personalità. È quello di cui ha bisogno l’Italia in una situazione di emergenza. Il M5S dall’inizio ha unalineare. Ichefatto alsono, alti profili e sonogli stessi. Ovviamente, siamo disponibili a valutare anche gli altri”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, parlando con i cronisti all’arrivo alla Camera. “Nonche cambiamo. La nostrala”, ha aggiunto (SEGUI L’ORA PER ORA) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

