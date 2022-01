Qualificazioni Qatar 2022, poker Australia: 4-0 al Vietnam (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Australia torna a vincere dopo aver collezionato due punti in tre partite. La squadra del Ct Arnold ha battuto il Vietnam 4-0 e consolida il terzo posto del gruppo B di Qualificazioni asiatiche ai Mondiali di Qatar 2022. Decidono le reti di MacLaren (30?), Roglic (47?), Goodwin (72?) e McGree (77?). L’Australia è terza (vale per accedere allo spareggio intercontinentale) a 14 punti, ad una lunghezza dal Giappone secondo e a 2 dall’Arabia Saudita capolista con una partita in meno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’torna a vincere dopo aver collezionato due punti in tre partite. La squadra del Ct Arnold ha battuto il4-0 e consolida il terzo posto del gruppo B diasiatiche ai Mondiali di. Decidono le reti di MacLaren (30?), Roglic (47?), Goodwin (72?) e McGree (77?). L’è terza (vale per accedere allo spareggio intercontinentale) a 14 punti, ad una lunghezza dal Giappone secondo e a 2 dall’Arabia Saudita capolista con una partita in meno. SportFace.

