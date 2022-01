HackCultura 2022 | L’Hackathon per la promozione del patrimonio artistico italiano

Leggi su influencertoday

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Mokamusic aderisce al progetto #al fianco di Associazione Internazionale DiCultHer e Fondazione Italia Patria della Bellezza. Mokamusic aderisce al progetto #delle studentesse e degli studenti per la “titolarità culturale“, promuovendo la sfida n.5 dal titolo #ItinerarioBellezza – Racconta la tua terra, lanciata dall’Associazione Internazionale DiCultHer, per ladella Scuola a “Rete” in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities, nell’ambito del progetto #in collaborazione con Fondazione Italia Patria della Bellezza. #finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte delle studentesse e degli studenti delle ...