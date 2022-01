Covid 19 in Campania | bollettino del 26 gennaio | 12 135 positivi

Advertising

salernocitta : Covid Campania: oggi 12135 positivi su 83290 test con una percentuale del 14,56% - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (27 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamen… - italiaserait : Covid oggi Campania, 12.135 contagi e 17 morti: bollettino 27 gennaio - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 12.135 (su 83.290 test) con 17 morti - sulsitodisimone : Covid oggi Campania, 12.135 contagi e 17 morti: bollettino 27 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... giù in 6 regioni La percentuale di posti occupati da pazientinei reparti di area non ... Il tasso è stabile in Abruzzo (31%),(31%), Emilia Romagna (29%), Lombardia (33%), PA Trento (28%)...Ilrientra in quest'ultima categoria, che negli ultimi due anni registra infatti un ... 87 dall'Emilia Romagna, 97 dalla Puglia, 121 dal Lazio, 144 dalla Sicilia, 202 dallae 207 dalla ...I dati odierni sull'andamento della pandemia. Riflettori puntati sul mese prossimo: scatterà una nuova fase di "convivenza" con il virus?«Dopo due anni dall'avvento della pandemia, l'Asl Napoli 1 Centro, la più grande d'Europa, ha un solo laboratorio per processare i test molecolari. È ...