Avanti un altro oggi, gioco finale 27 gennaio 2022: Milena (Video) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 27 gennaio 2022, ha visto contendersi il montepremi finale di 250.000 euro da Milena Morriconi, 75 anni, nata a Genova ma residente a Milano, ora in pensione. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Milena ha perso 29.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildiundi, 27, ha visto contendersi il montepremidi 250.000 euro daMorriconi, 75 anni, nata a Genova ma residente a Milano, ora in pensione.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 29.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille ...

Advertising

goggiasofia : Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e acc… - Agenzia_Ansa : 'Voglio essere molto chiaro: se la Russia invade l'Ucraina in un modo o in un altro, il gasdotto Nord Stream 2 non… - sandrogozi : Le intenzioni di voto in #Francia ???? per il primo turno delle elezioni presidenziali rimangono stabili,… - AndreCardi : @UffailnickA @windofmarch @lunatica10912 A parte il confronto forzato, mancano proprio le basi: le condizioni econo… - squirrelpop83 : @Roberto77687401 @SkySport No quelli siete voi, che andate avanti a forza di bond da mezzo miliardo di euro a volta… -