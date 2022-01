Argentina, Scaloni: «Il Covid ha colpito duramente Messi, ha preso la variante peggiore» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il c.t. dell’Argentina Scaloni ha parlato delle condizioni di Messi dopo la positività al Covid Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Messi dopo la positività al Covid della Pulce. Messi E IL Covid – «È chiaro che lo vorremmo con noi, ma ho parlato con lui e mi ha detto che il Covid lo ha colpito duramente. Ha preso la variante peggiore. L’importante è che Messi si riprenda al meglio. È stato fermo per molto tempo. Per questo motivo abbiamo deciso che per lui la cosa migliore fosse restare a Parigi per riprendere una buona ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il c.t. dell’ha parlato delle condizioni didopo la positività alLionel, commissario tecnico dell’, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni didopo la positività aldella Pulce.E IL– «È chiaro che lo vorremmo con noi, ma ho parlato con lui e mi ha detto che illo ha. Hala. L’importante è chesi riprenda al meglio. È stato fermo per molto tempo. Per questo motivo abbiamo deciso che per lui la cosa migliore fosse restare a Parigi per riprendere una buona ...

