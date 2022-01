A un passo dall’accordo sul nome di Casini, poi è saltato tutto. Il cambio di rotta nella notte (Di giovedì 27 gennaio 2022) Raccontano che ad un certo punto della trattativa, mercoledì, i partiti sarebbero stati a un passo dall’accordo su Pier Ferdinando Casini. All’ultimo momento, però, tutto sarebbe saltato per i dubbi della Lega. Il cambio di rotta sarebbe avvenuto nella notte. Secondo un retroscena di AdnKronos ci sarebbe stato un contatto tra Matteo Salvini e Matteo Renzi nel corso del quale il leader di Iv avrebbe messo sul tavolo il nome dell’ex presidente della Camera, assicurando il sostegno del Pd. LEGGI ANCHE Quirinale, l'auspicio di Mastella: Casini al Colle, Draghi premier. Poi ci ripensa... L'orfanello di Casini. Renzi furioso dopo il "no" al suo candidato: «Centrodestra ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Raccontano che ad un certo punto della trattativa, mercoledì, i partiti sarebbero stati a unsu Pier Ferdinando. All’ultimo momento, però,sarebbeper i dubbi della Lega. Ildisarebbe avvenuto. Secondo un retroscena di AdnKronos ci sarebbe stato un contatto tra Matteo Salvini e Matteo Renzi nel corso del quale il leader di Iv avrebbe messo sul tavolo ildell’ex presidente della Camera, assicurando il sostegno del Pd. LEGGI ANCHE Quirinale, l'auspicio di Mastella:al Colle, Draghi premier. Poi ci ripensa... L'orfanello di. Renzi furioso dopo il "no" al suo candidato: «Centrodestra ...

